Dario Franceschini, la chat M5s: "Pensa quando ci chiederà i voti per il Quirinale..."

"Situazione al di fuori di ogni controllo". Le chat dei deputati del Movimento 5 Stelle annunciano la tempesta per Giuseppe Conte e per il Pd. Nessuno, tra i grillini, pare aver accolto con soddisfazione l'ultimo Dpcm da "semi-lockdown", e secondo quanto riportato dall'agenzia Adnkronos pare una corsa a scaricarne le colpe su premier e colleghi di maggioranza democratici, il ministro Dario Franceschini in testa.



"Molte categorie sono sul piede di guerra, e con tutta la comprensione che posso metterci, continuo a non capire determinate scelte - ammette un onorevole del Movimento -. Al di là della chiusura di bar e ristoranti, perché affossare ulteriormente il mondo dello spettacolo e dello sport già in ginocchio? Perché chiudere i teatri (simbolo di cultura) se rispettavano rigorosamente le norme, e poi magari consentire l'ingresso nelle chiese? Perché le palestre, che garantivano il giusto distanziamento?". Perplessità espresse da molti, non solo da coloro che in questi giorni stanno scendendo in piazza per protestare. Sotto accusa c'è la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, colta alla sprovvista dall'emergenza nonostante 6 mesi di proiezioni e previsioni, e appunto Franceschini, titolare dei Beni Culturali e capodelegazione del Pd nel governo. "Pensa quando ci chiederanno di votarlo Presidente della Repubblica...", ironizza un grillino. Chissà se questa maggioranza riuscirà ad arrivarci, a quel giorno.

