Giorgia Meloni contro Pd e M5s: "Crisi epocale e pandemia, ma loro pensano alla legge sull'omotransfobia"

L'Italia muore di coronavirus e l'economia cola a picco. La pandemia dilaga così come le violenze e gli scontri nelle piazze. Eppure, il governo, sembra avere priorità differenti rispetto a quelle di cui abbiamo parlato in queste due righe. A puntare il dito contro l'esecutivo è Giorgia Meloni, che sottolinea come in un momento come questo, i giallorossi pensino alla controversa legge sull'omotransfobia. Circostanza che fa scattare la leader di Fratelli d'Italia, che passa all'attacco su Twitter. "Le priorità di Pd e M5s per combattere l’epidemia e aiutare il tessuto produttivo: arriva in discussione in aula al Parlamento la legge sull'omotransfobia. Poi sarà la volta di quella sullo Ius soli. Il resto può aspettare, tanto mica stiamo vivendo una crisi economica epocale...", conclude con rabbia e polemica Giorgia Meloni.

