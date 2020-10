Sondaggio Mannheimer, bocciato il dpcm di Giuseppe Conte: sempre di più gli italiani scontenti del premier

27 ottobre 2020 a

Sul Dpcm si sono manifestati svariati giudizi. Eumetra MR, la società di Renato Mannheimer ha effettuato tra domenica e lunedì, un ampio sondaggio su di un campione di cittadini al di sopra dei 17 anni di età, rappresentativo dell'universo dell'elettorato del nostro Paese. "Ben il 29% del campione intervistato (corrispondente dunque a quasi un italiano su tre) sostiene che il proprio livello di apprezzamento sull'operato dell'esecutivo è "diminuito" a causa dei provvedimenti di domenica, scrive lo stesso Mannheimer". Il 13% afferma di avere migliorata la propria opinione sul governo, mentre per il restante 55% è rimasta uguale.

Per il governo e per Giuseppe Conte le notizie negative non sono solo queste: "una quota significativa di chi prima esprimeva consenso sull'operato di Conte dichiara oggi di avere comunque peggiorato la propria opinione riguardo a quest' ultimo", scrive ancora Mannheimer. "Si accentua l'intensità dello scontento in chi si dichiara insoddisfatto. In definitiva, anche questa indagine mostra come cresca la diffusione della rabbia in una parte significativa della popolazione del nostro Paese.Con conseguenza difficili da prevedere. Ma la cui esistenza non può che preoccupare", conclude il sondaggista

