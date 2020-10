Pietro Senaldi, sfogo a L'aria che tira: "Proteste in piazza? Ci vanno tutti ma si parla solo dei fascisti"

28 ottobre 2020 a

a

a

"Non ho parlato a favore delle piazze, in piazza ci sono andati tutti ma passerà il messaggio che son tutti fascisti". Questa la replica tagliente di Pietro Senaldi ospite di L'Aria che Tira, eccezionalmente condotto in questi giorni da Davide Parenzo con la "padrona di casa" Myrta Merlino in collegamento da casa. Nella puntata si stava dibattendo delle violenze di piazza in tutta Italia scoppiate dopo l'approvazione dell'ultimo Dpcm da parte del governo Conte. La Merlino riprendeva Senaldi per la sua tesi sullo scontento sociale ("non possiamo pensare che stare nelle piazze oggi sia un bene") e il direttore di Libero le ha risposto che nessuno voleva difendere le piazze, ma che "in piazza ci sono andati tutti, non solo i fascisti. Questo è il messaggio che dicono".

"Ma dunque tutti bravissimi?". Bersani balbetta, Senaldi lo infilza: drammatica figura di palta in diretta da Floris | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.