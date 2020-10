Sondaggio di Fabrizio Masia, Giorgia Meloni supera tutti: a un passo da Giuseppe Conte

29 ottobre 2020 a

Giorgia Meloni supera Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia scala le vette del gradimento. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia, realizzato per Agorà su Rai Tre, la Meloni è dietro solo a Giuseppe Conte con un 38 per cento di fiducia a fronte del 40 del premier. La numero uno di FdI è infatti salita di un punto percentuale, mentre il presidente del Consiglio è sceso di ben 5 punti. Salgono anche i leghisti Salvini e Luca Zaia che ottengono, stando ai dati del direttore di Emg Acqua, rispettivamente il 33 e il 28 per cento.

Cala invece il leader del Partito democratico che si ferma al 26 per cento e lascia spazio a Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia Romagna, in piena emergenza coronavirus, ha incrementato i suoi consensi dell'1 per cento, confermandosi l'alternativa a Nicola Zingaretti.

