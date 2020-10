Che tempo che fa, tragica figuraccia di Lucia Azzolina? Matteo Salvini la massacra: "Irrecuperabile"

29 ottobre 2020 a

La figuraccia di Lucia Azzolina a Che Tempo Che Fa - la scorsa domenica su Rai 3, nel salottino di Fabio Fazio - non è passata inosservata. Anche Matteo Salvini, da sempre convinto che la ministra sia la prima da sostituire nella compagine governativa, ha commentato l'intervista incriminata scrivendo su Twitter: "Irrecuperabile". E ha postato il video della gaffe, con Fabio Fazio che chiede all'Azzolina perché non ci siano termoscanner nelle scuole, visto che sono presenti ormai dappertutto, dai parrucchieri ai ristoranti agli studi Rai. Ed è proprio su quest'ultimo punto che la ministra dell'Istruzione cade, dicendo: "La scuola è un'organizzazione molto complessa, non siete 3 mila a entrare tutte le mattine", riferendosi ai dipendenti Rai. Immediata la precisazione del conduttore: "La Rai ha 14 mila dipendenti ministro". Una gaffe gigantesca secondo il leader della Lega.

