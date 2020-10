Giuseppe Conte sorpreso al Senato "così", la foto rubata da Alberto Bagnai: premier ridicolizzato

29 ottobre 2020 a

Basta una foto, "rubata" al Senato. Basta una foto ad Alberto Bagnani per assestare un metaforico colpo da ko tecnico a Giuseppe Conte. Il premier, infatti, riferiva al Senato sull'ultimo dpcm per il contenimento dell'emergenza coronavirus, forse il dpcm più contestato da che emergenza è stata, tra prima e seconda ondata. E dunque eccolo, tra gli scranni del governo, fogli bianchi in mano con la traccia del suo discorso. E dunque ecco anche la foto scattata dal leghista Bagnai e rilanciata su Twitter, lo scatto che potete vedere qui sotto. Immagine alla quale però è stato apportato un piccolo ritocco: sulla testa di "re" Conte, ecco campeggiare una corona. Il messaggio? Chiarissimo: uno sberleffo al premier che in un momento drammatico come questo continua a voler fare tutto da solo. E con risultati rivedibili.

