Jole Santelli, la commemorazione alla Camera: al suo scranno un cuscino di fiori

In una giornata caratterizzata da forti scontri politici, con la seconda ondata del coronavirus sempre più violenta a fare da sfondo, la Camera dei deputati ha però regalato un momento di grande intensità e umanità, commemorando con un minuto di silenzio Jole Santelli, scomparsa nella notte tra il 14 e il 15 ottobre scorso a causa di una malattia con la quale conviveva da lungo tempo. È stato anche adagiato un cuscino di fiori al posto della presidente della Regione Calabria, che soltanto a febbraio di quest’anno era diventata la prima donna eletta governatrice nella sua terra. “In tutte le tappe del suo percorso politico e istituzionale - ha dichiarato Roberto Fico - in Parlamento, al governo e nell’amministrazione della sua città natale, Cosenza, Jole Santelli è stata accompagnata dalla stima e dall’apprezzamento generale per la sua passione, la competenza e l’onesta intellettuale, la ricerca del dialogo con tutte le posizioni, anche le più distanti dalla sua. Con caparbietà - ha chiosato il presidente della Camera - si è sempre impegnata a favore dello sviluppo della sua terra di origine e del Mezzogiorno”.

