Matteo Salvini contro la Lamorgese: "Rispondi, quanti immigrati clandestini sono sbarcati in Italia insieme al killer di Nizza?"

"La ministra Lamorgese risponda". Matteo Salvini punta ancora il dito sul Viminale, per il caso del tunisino autore della strage di matrice islamica di Nizza in cui mercoledì mattina sono morte tre persone nella cattedrale della cittadina francese. "L'8 ottobre scorso - ricorda il leader della Lega - la nave quarantena Rhapsody ha portato a Bari 805 immigrati clandestini. Quanti ne sono sbarcati oltre al killer islamico di Nizza, il tunisino Brahim Aoussaoui? Quanti di questi sono ancora in Italia, e dove? Quanti sono scomparsi? Lamorgese rispondi!". In mattinata, la ministra degli Interni si è limitata a dire che di Brahim non c'erano segnalazioni né dalla Tunisia né dall'intelligence, glissando però sul perché dopo l'approdo a Lampedusa e il conseguente respingimento, il killer si sia potuto liberamente spostare in Francia.

