Giorgia Meloni contro il governo: "Un nuovo lockdown? Soltanto colpa loro"

"L’Italia rischia di non reggere un nuovo lockdown, si muore di virus ma anche di povertà". A parlare è Giorgia Meloni, che in questi giorni di profonda crisi si mostra al fianco di lavoratori, commercianti e ristoratori. "Vergognoso che il premier definisca sacrificabili certe categorie. Sacrificabili lo saranno per lui", ribadisce la leader di FdI in un'intervista a Repubblica, riferendosi all'ultimo dpcm varato dal governo. A chi accusa il centrodestra di "soffiare sul fuoco della protesta", la Meloni risponde che le uniche manifestazioni in cui credono sono quelle pacifiche: "C’è un’Italia per bene che vuole dire la sua e denunciare di essere stata abbandonata da Conte e dai suoi ministri". Secondo lei, inoltre, un eventuale lockdown sarebbe solo colpa del governo, che nei mesi estivi non "ha fatto nulla per prevenire i contagi sui mezzi pubblici, nelle scuole, sui posti di lavoro e per potenziare la sanità alla vigilia di una seconda ondata più che annunciata".

Sulla possibilità di collaborare con l'esecutivo, Giorgia Meloni non si tira indietro, ma ha anche qualche dubbio. "Suvvia. Se avessero voluto collaborare lo avrebbero fatto. E non per l’inutile passerella degli stati generali - ha continuato -. Non ci interessano inciuci o posti da ministro per dare una mano. Se chiamano rispondo, la verità è che non sono interessati". Ma la presidente di FdI non molla neanche sul ritorno al voto dopo l'emergenza: "Non chiedo le elezioni in queste settimane. Ma appena messo il Paese in sicurezza, col contagio sotto controllo, si deve tornare subito alle urne".

