Coronavirus, Luigi Di Maio: "Riunioni incessanti sul nuovo dpcm, sarà più restrittivo"

Nuovo dpcm in arrivo. A confermarlo è Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri ha fatto sapere che in queste ore si stanno tenendo "incessantemente" diverse riunioni di governo "per il prossimo decreto ministeriale". Cosa conterrà questa volta non è dato sapersi, una cosa però è certa: "Sicuramente sarà più restrittivo" ha confermato il grillino in un'intervista alla festa del quotidiano Il Foglio. "Ci sono paesi - ha poi proseguito - che hanno tre volte i contagi dell’Italia, ma dobbiamo capire se anticipare delle mosse e soprattutto se facendolo la curva dei contagi possa migliorare".

"Il dpcm significa fallimento, rischio violenze. Cosa ce ne facciamo dei monopattini": la lettera dei 200 sindaci che affonda Conte

Infine la sviolinata all'esecutivo giallorosso: "A marzo tutti i paesi ci consideravano l’appestata dell’Occidente, ma poi ho visto capi di Stato prenderci a modello. I cittadini italiani hanno rappresentato un modello. Sicuramente si può fare di più, dai drive-in ai trasporti, ma senza fare il tiro al bersaglio sui ministri". Eppure da sinistra a destra sono d'accordo su una cosa: il governo sapeva della seconda ondata, ma ha perso tempo.

