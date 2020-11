Matteo Salvini, la soffiata sul nuovo leghista: "A settembre aveva mandato un sms a Calenda". Grosso imbarazzo

24 novembre 2020 a

L'uomo di Carlo Calenda sparge veleno su Matteo Salvini. Il tema è quello dello "scippo" di tre deputati di Forza Italia passati la scorsa settimana alla Lega, provocando un piccolo terremoto nel centrodestra. Secondo Enrico Costa, ex forzista oggi in Azione con Calenda, il piano-smottamento del Capitano sarebbe già fallito. Salvini "somiglia a Willy il Coyote che tenta di far fuori in tutti i modi Beep Beep, l'uccello corridore del deserto americano, cioè Forza Italia - spiega Costa ad Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale -. Ha preso i tre deputati forzisti sperando che facessero battipista ad altri: non ha arruolato grossi nomi, ma uno affidabile come Maurizio Carrara che in un sms a Calenda gli aveva anticipato che il 24 settembre sarebbe passato con lui; e non è riuscito a portare a casa neppure un senatore, neppure Francesco Giro che ho letto ha la doppia tessera Forza Italia-Lega".

