Silvio Berlusconi non va in aula per il Ruby ter, il legale: "Condizioni di salute peggiorate negli ultimi giorni"

Silvio Berlusconi non si è presentato nell’aula della Fiera di Milano per l’udienza del processo Ruby ter, perché le sue condizioni di salute sono peggiorate. "Negli ultimi giorni le sue condizioni hanno avuto un’ulteriore forma di ingravescenza rispetto all'iter di miglioramento che c’era stato", ha spiegato - producendo documenti medici - il legale del Cavaliere, Federico Cecconi. Ma, come riporta il Fatto Quotidiano, non è stato comunque chiesto un rinvio per legittimo impedimento. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato a settembre per il Covid, ma poi era guarito ed era stato dimesso. Adesso pare che ci sia stato un passo indietro. I medici che lo seguono gli hanno consigliato “riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività", ha continuato l'avvocato. Già lo scorso martedì, il 24 novembre, Berlusconi era stato costretto ad annullare all'ultimo minuto la sua partecipazione al programma di Bruno Vespa su Rai1, Porta a Porta. Il Cavaliere l'aveva rinviata a “data da definire”.

Intanto è andato avanti in Aula il processo a carico del leader di Forza Italia e altri 28 imputati, con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. L'ultima udienza risaliva allo scorso febbraio. Un tempo abbastanza lungo a causa dei tanti rinvii dovuti all’emergenza Covid e agli impedimenti di Berlusconi, ma anche di un componente del collegio, come spiega il Fatto. Cecconi ha precisato, inoltre, che non è stata presentata richiesta di rinvio per legittimo impedimento per via delle “numerose udienze già rinviate”.

