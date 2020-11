Sondaggio di Termometro Politico, la Lega stacca di tre punti percentuali il Pd

30 novembre 2020 a

a

a

Matteo Salvini saluta Nicola Zingaretti. La Lega, stando all'ultima media dei sondaggi di Termometro Politico, aumenta il suo vantaggio sul Pd mentre Fratelli d’Italia diventa la terza forza politica del Paese. Sono tre i punti percentuali che dividono nella media settimanale delle intenzioni di voto il Carroccio, che si attesta al 23,7, e il Partito Democratico, accreditato del 20,7. Molto meno invece lo scarto tra Giorgia Meloni e il Movimento 5 Stelle. I due sono distanti di un solo punto percentuale a vantaggio di Fratelli d’Italia (16,1 per cento) e quello del Movimento 5 Stelle (15).

Risale invece Forza Italia che si ferma mediamente al 7,5 per cento. Non si evidenziano variazioni importanti per le formazioni minori, con Italia Viva di Matteo Renzi, Sinistra/Leu del Ministro della Salute Roberto Speranza e Azione di Carlo Calenda che si attestano tutte al 3,2 per cento, pur con differenze non trascurabili nei singoli sondaggi. Le restanti forze politiche restano invece mediamente sotto la soglia del 3 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.