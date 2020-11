Tommaso Cerno contro il governo: "Elemosina e non rimborsi. Rimpasto? A Speranza affiancate Carità"

30 novembre 2020 a

Ancora Tommaso Cerno contro il governo. Contro la gestione firmata Giuseppe Conte dell'emergenza coronavirus, degli aiuti alle imprese e delle imminenti feste natalizie. Il senatore del gruppo Misto picchia durissimo: "Sarà lo spirito del Natale ma l'indole del Governo pare quella di dare l'elemosina anziché equi rimborsi ai milioni di italiani che si stanno giocando la vita per assecondare lo strampalato piano anti Covid versione italica che per ora miete vittime fra i malati e pure fra i sani - premette -. Visto che dopo il via libera grillino a Silvio Berlusconi si parla di nuovo di rimpasto, consiglio con il cuore a Conte di affiancare al ministro Speranza il Collega Carità. Certamente sarà in grado di fare bene soprattutto durante le feste", conclude uno sferzante Tommaso Cerno.

