Matteo Salvini ricevuto da Sergio Mattarella: "Immigrazione, Covid e crisi economica? Manca il dialogo col governo"

Fonti della Lega rendono noto nella serata di lunedì 30 novembre che Matteo Salvini è stato ricevuto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. Il leader leghista aveva infatti chiesto un incontro per discutere del nuovo decreto immigrazione, che rischia di bloccare i lavori del Parlamento in un momento particolarmente delicato per il Paese, alle prese con la pandemia e il coronavirus. Nel corso del colloquio, definito "disteso e cordiale", Salvini ha anche espresso preoccupazione per la situazione economica e sociale italiana, in particolare sui temi della salute e della tutela di medici e infermieri, sulla scuola e la mancanza di personale e strutture adeguate, lamentando la mancanza di dialogo con le parti sociali e il Parlamento da parte del governo. "La volontà di costruire della Lega e dell’intero centrodestra c’è sempre stata: settimana scorsa si è confermata nel voto unanime (ed apprezzato) sullo scostamento di bilancio, ma la mancanza di dialogo da parte del governo e l’insensata scelta di forzare i tempi sul tema immigrazione, rischiano di vanificare ogni volontà di collaborazione", concludono fonti della Lega.

