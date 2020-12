Giorgia Meloni contro Roberto Speranza: "Italiani chiusi in casa per tutte le feste? Cinico e irresponsabile"

18 dicembre 2020 a

a

a

"Io chiuderei tutti in casa per l'intera durata delle festività". Parole e musica del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha spiegato la sua ricetta sovietica al Corriere della Sera. Parole rilanciate da Giorgia Meloni, che si scaglia contro Speranza e un "governo cinico e irresponsabile". Su Twitter, la leader di Fratelli d'Italia, attacca: "Prima chiedono sacrifici a aziende e italiani per scongiurare il lockdown a Natale, poi ritrattano e, senza ancora aver dato indicazioni sui nuovi provvedimenti (lasciando cittadini nell'incertezza), pronunciano queste frasi alimentando caos e paure. Governo di cinici irresponsabili", conclude la Meloni. No, le parole di Speranza non le sono piaciute. Affatto.

"Ridicolo parlarne, roba lunare". Draghi? No, grazie: la cannonata di Giorgia Meloni a Giancarlo Giorgetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.