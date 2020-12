Augusto Minzolini, "ha ragione Salvini sulla sfiducia": Meloni avvisata, "così è un favore a Conte che può cadere in un solo modo"

31 dicembre 2020 a

Giorgia Meloni ha proposto una mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte, ma non ha trovato il favore degli alleati. In particolare di Matteo Salvini, con la Lega che non solo la ritiene una mossa sbagliata, ma che addirittura potrebbe giocare a favore del premier. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Augusto Minzolini, che su Twitter ha commentato le indiscrezioni riguardanti la leader di Fratelli d’Italia e l’ex ministro dell’Interno: “Leggo che Salvini è arrabbiato per la proposta della Meloni. ‘È un favore a Conte’, dice. E ha ragione. Si rischierebbe di ricompattare la maggioranza. Il premier invece se la deve vedere con i suoi senza ricevere aiuti dall’opposizione”. Quindi il tentativo di Fdi di stanare Matteo Renzi potrebbe naufragare sul nascere, e Minzolini ha spiegato bene il perché: “Conte può cadere solo per le contraddizioni della sua maggioranza”, quindi non resta altro che aspettare che esploda la situazione all’interno del governo.

