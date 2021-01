Silvio Berlusconi, la telefonata di Capodanno prima del discorso di Mattarella: un indiscreto pesantissimo

01 gennaio 2021 a

a

a

Cose che solo Silvio Berlusconi. Nel pomeriggio del 31 dicembre, svela il Giornale, il leader di Forza Italia ha ricevuto la telefonata di Vladimir Putin. Il presidente russo e l'ex premier, come noto, sono amici di tempo e il loro rapporto va ben oltre il livello istituzionale, non a caso Lo Zar è solito salutare Silvio in ogni occasione privata. Si è parlato anche di politica, ovviamente: i due leader hanno ribadito il comune impegno per rafforzare la cooperazione fra Russia, Italia ed Unione Europea.



Partito di Conte, ci sono nome e data. Da non credere, chi ha depositato il logo; puro sfregio a Berlusconi

In serata, invece, Berlusconi ha commentato con soddisfazione il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che "ha saputo esprimere nel modo più alto il comune sentire degli italiani al termine di un anno difficile. Siamo in perfetta sintonia con ogni parola del Capo dello Stato, che ha saputo cogliere la sofferenza di tanti italiani, le difficoltà delle imprese, le angosce delle categorie meno tutelate, donne, giovani, disabili, lavoratori autonomi, precari". A colpire il Cav soprattutto l'appello del Colle alla "coesione delle forze politiche". Una unità, sottolinea Berlusconi, "che non cancella le distinzioni di parte ma che le supera in nome della comune responsabilità verso il futuro del Paese e verso le nuove generazioni. È lo spirito con il quale abbiamo lavorato in questi mesi difficili e nel quale continueremo ad operare nel 2021, che dovrà essere per l'Italia l'anno della ripartenza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.