Giorgia Meloni, "l'ovulo fascista e il pezzo di st***co sodo". Il nuovo orrore dell'ex brigatista Etro

La nuova vergogna di Raimondo Etro contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. L'ex terrorista delle Brigate rosse, che percepiva il reddito di cittadinanza con conseguente polemica e imbarazzo politico per Luigi Di Maio e Movimento 5 Stelle, su Facebook pubblica la foto di Tommaso Longobardi, responsabile social della Meloni, e Diego Fusaro, filosofo e opinionista espressione della galassia sovranista.

"Meglio mani sporche di sangue", l'ex brigatista indigna lo studio e Giletti lo caccia: "Quella è la porta"

Il commento di Etro (famoso per altre offese a esponenti di FdI e cacciato dallo studio di Non è l'Arena da Massimo Giletti) è oltre l'osceno: "Tommaso Longobardi e Diego Fusaro. Giovanotti che esistono soltanto perché un ovulo fascista e uno spermatozoo comunista si sono accoppiati dopo essere stati attirati da un pezzo di sterco sodo". Ad attirare tanto odio rosso, forse, il fatto che Longobardi esibisca il libro di Emiliano Arrigo, Il coraggio tra le mani, che ripercorreva le storie dei carabinieri, "gli invisibili", che hanno sconfitto le Brigate rosse durante gli Anni di Piombo. Che Etro si sia sentito chiamato in causa e abbia reagito nell'unico modo a lui noto, le ingiurie?

