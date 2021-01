Matteo Renzi, il politologo Gianfranco Pasquino all'attacco: "È un megalomane invidioso di Conte"

06 gennaio 2021 a

“Renzi è un megalomane invidioso”: la pensa così il politologo Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna e Accademico dei Lincei. Da ex senatore della Repubblica e di conseguenza esperto delle dinamiche politico-istituzionali, Pasquino interpreta così il malumore del leader di Iv: “Renzi deve far vedere che esiste tanto lui quanto la sua creatura politica, Italia Viva. Un megalomane che, come ha contribuito a farlo, ora mira a distruggere il governo, spinto da invidia nei confronti di Conte che gode di un significativo consenso popolare superiore al 50%". Secondo l’esperto, intervistato da Affariitaliani.it, è condivisibile la critica mossa da Renzi a Conte in merito – per esempio – all’accelerazione dell’azione di governo sul Recovery Plan, ma sono sbagliati i suoi modi. L’ex premier è “aggressivo, ferito per la debacle del Referendum del 2016”, spiega Pasquino.

