Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, la telefonata sospetta: sul tavolo l'ipotesi di un nuovo premier, il retroscena

08 gennaio 2021 a

a

a

Non c'è pace per il governo: continuano le minacce velate, i contatti segreti tra forze politiche diverse, i retroscena e tutte le fantasie possibili su ciò che potrebbe succedere alla maggioranza di qui a pochi giorni. Negli ultimi giorni, per esempio, Giuseppe Conte - come riferiscono diverse fonti - avrebbe tentato di contattare Matteo Renzi, ma senza successo. Allo stesso modo gira voce, come riporta un retroscena de La Repubblica, che nelle ultime 24 ore i canali diplomatici dem abbiano chiuso le comunicazioni con il leader di Italia Viva. E non è finita qui: l'ex premier avrebbe avuto anche un recente contatto con Silvio Berlusconi, alimentando immediatamente un sospetto, per adesso solo teorico: quello che i renziani - assieme a un piccolo gruppo di grillini di destra - arrivino a sostenere assieme al resto del centrodestra una personalità moderata per Palazzo Chigi. Gira di tutto, insomma.

Processano la Meloni su Trump, il forzista ribalta tutti dalla Merlino: "Ora vi faccio vedere Conte..." | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.