L'aria che tira, "Renzi arriverà a ottenere le dimissioni di Conte". Fonti certe: non si torna indietro, poi il disastro

08 gennaio 2021 a

a

a

Ce la farà, Matteo Renzi. In collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, Maria Teresa Meli assicura: "Quasi tutte le mosse del cavallo di Renzi sono legate al fatto che in Italia i parlamentari non vogliono andare a votare, come accadde con Enrico Letta e tra Conte 1 e Conte 2".

"Addirittura loro". Avvistati a Palazzo Chigi. Retroscena, a chiederà voti Conte. Responsabili? No: scenario sconcertante

La Meli, massima "renzologa" del Corriere della Sera, tira le somme sul leader di Italia Viva: "Adesso non ha la possibilità di tornare indietro, è uno dei pochi che ha qualcosa della vecchia politica, deve arrivare fino a ottenere che Giuseppe Conte salga al Quirinale. Per Conte invece sarebbe un azzardo trovarsi una maggioranza raccogliticcia". Dimissioni del premier, in vista, dunque. "L'obiettivo di Renzi è far fuori Conte - conclude la giornalista - ma può anche essere che dopo aver ottenuto le sue dimissioni sia pure costretto a trangugiare un Conte 3".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.