Piercamillo Davigo in pensione dalla magistratura. Seconda carriera da editorialista: indovinate per quale giornale scriverà

08 gennaio 2021 a

a

a

Piercamillo Davigo ha trovato lavoro come editorialista al Fatto Quotidiano: ruolo incompatibile con la carica nel Consiglio superiore della magistratura. E come già il Tar del Lazio, anche il Consiglio di Stato rimprovera l'ex pm sul tema delle competenze giuridiche: non avrebbe dovuto rivolgersi alla giustizia amministrativa ma al tribunale ordinario. L'ultima sua chance, per restare al Csm anche se in pensione come magistrato, è il ricorso al giudice civile. Ma la decisione, vista la giustizia lenta, potrebbe arrivare dopo lo scioglimento del Csm.

"Mi spiace, non ricordo". Toh che caso, l'amnesia di Piercamillo Davigo: ha cancellato proprio quella cena... come mai?

Si chiude l'epoca del Davigo in toga, si apre quella del Davigo con la penna: per il Fatto il primo articolo è stato sul presunto sovraffollamento delle carceri. L'Italia, scrive Davigo, ha appena 92 detenuti ogni centomila abitanti: la media europea è di 123. E a ogni detenuto è garantito uno spazio vitale di nove metri quadri, che si abbassano a cinque metri a partire dal secondo ospite: "Lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni civili", conclude l'ex pm.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.