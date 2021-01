Matteo Salvini, consultazioni ombra per decidere il nuovo premier: "Due nomi in ballo", dialogo avviato con i giallorossi?

08 gennaio 2021 a

I retroscena politici sulla crisi di governo in atto si sprecano ormai da giorni e non risparmiano neanche Matteo Salvini, che a fari spenti starebbe monitorando con attenzione quello che ha più volte definito un “teatrino indecente”, messo in piedi da Giuseppe Conte e Matteo Renzi. In particolare il Messaggero ha citato emissari della Lega che avrebbero fatto sapere al leader di Italia Viva che la Lega sarebbe disponibile a ragionare su uno scenario che contempli un’assunzione di responsabilità di tutte le forze politiche che hanno a cuore gli interessi dell’Italia.

D’altronde all’interno del centrodestra il primo a lanciare la proposta di un governo di salute pubblica che vada avanti per sette, otto mesi e porti il Paese al voto era stato Giovanni Toti: “Non si tratterebbe di un esecutivo politico, ma tecnico con l’appoggio dei partiti. Se effettivamente saltasse questa maggioranza occorrerà trovarne un’altra, l’importante è che si realizzi il Recovery Plan e il piano sui vaccini. Penso che tutto il centrodestra possa essere d’accordo su questa prospettiva”. Dal canto suo Salvini avrebbe avviato le consultazioni: lo scrive sempre il Messaggero, secondo cui il segretario leghista sarebbe dialogando anche con referenti del fronte giallorosso. Questo perché potrebbe essere trovato un accordo su un nome: ad esempio il Carroccio darebbe via libera a un governo guidato da Carlo Cottarelli o da Marta Cartabia, e lo stesso varrebbe per Silvio Berlusconi.

