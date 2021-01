Sondaggio di YouTrend, al centrodestra il 62% dei seggi: la simulazione che mette in crisi M5s e Pd

12 gennaio 2021 a

Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sembrano inarrestabili. A incoronare il centrodestra unito è l'ultimo sondaggio realizzato da YouTrend. Le rilevazioni immaginano un ritorno alle urne con gli stessi schieramenti delle Politiche del 2018. Risultato? Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi insieme otterrebbero il 62 per cento dei seggi in entrambe le Camere (248 su 400 alla Camera, 124 su 200 al Senato) e potrebbe dunque formare un governo senza difficoltà e senza aiutino da transfughi di altri partiti.

Va peggio alla sinistra e al centrosinistra che si ritroverebbe con rispettivamente 13 e 87 deputati e 3 e 43 senatori. Altra disfatta per il Movimento 5 Stelle. La forza politica fondata da Beppe Grillo guadagnerebbe 41 deputati e 24 senatori. Nel dettaglio il centrodestra otterrebbe ben 248 deputati e 124 senatori. La cifra, rilanciata su Twitter, è per molti lo stesso motivo per cui Matteo Renzi difficilmente innescherà la crisi giallorossa. Con la fine del Conte bis nulla è escluso, nemmeno le urne.

