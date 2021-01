Matteo Salvini contro Leoluca Orlando: "Più pericoloso io dei boss mafiosi, si vergogni"

11 gennaio 2021 a

a

a

Due pesi, due misure. Già, perché succede che nel processo Open Arms contro Matteo Salvini, il comune di Palermo si sia costituito parte civile. Al contrario, non lo ha fatto nel processo nato in seguito alla Maxioperazione Cupola 2.0, che ha riconosciuto 155mila euro di provvisionali alle parti civili nelle ultime ore. Oltre alle vittime del pizzo - 28 gli episodi ricostruiti dai carabinieri - si erano costituiti parte civile diverse associazioni antiracket e tre comuni siciliani. Come detto, non il comune. Circostanza che scatena Matteo Salvini contro il primo cittadino, Leoluca Orlando: "Il comune di Palermo non si è costituito parte civile contro i mafiosi, ma ha deciso di farlo nel processo Open Arms contro di me. Per il sindaco Leoluca Orlando, è più pericoloso un ministro che difende i confini rispetto ai boss che chiedono il pizzo. È una vergogna: Palermo non merita un’amministrazione del genere", conclude il leader della Lega.

Video su questo argomento "Assolutamente assurdo". Vaccino, i 60mila ignorati dal governo: Salvini svela l'ultimo scandalo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.