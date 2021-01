Danilo Toninelli, delirio a Tagadà: "Problemi di Matteo Renzi, non nostri". Scopre in tv della crisi di governo?

11 gennaio 2021 a

a

a

"La crisi è solo virtuale, mediatica": Danilo Toninelli - ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7 - ignora la effettiva situazione di stallo che si è creata all'interno della maggioranza di governo. "Matteo Renzi non ha voluto creare un tavolo istituzionale di crisi, ha preferito fare dieci interviste radiofoniche e televisive al giorno per creare un dibattito con un solo protagonista, che è lui. Non mi importa nulla della centralità di Renzi", spiega l'ex ministro dei Trasporti. Quando la conduttrice, Tiziana Panella, gli fa notare che senza i voti del leader di Italia Viva al Senato non c'è nessun governo, Toninelli risponde così: "È un problema di Renzi, non del M5s che è contento dell’operato dei propri ministri ed è contento dell’operato del presidente Conte. Il suo problema non è nostro". Parole surreali, che cozzano con quanto sta accadendo in questi giorni, con una crisi di governo imminente che metterebbe a rischio tutto l'esecutivo e quindi costituirebbe un problema per tutti, non solo per l'ex premier. Se invece Renzi ponesse come condizione per andare avanti un nuovo premier al posto di Conte, i 5 Stelle non scenderebbero a compromessi: "Si va al voto immediatamente. Non c'è nessuna maggioranza con un presidente del Consiglio diverso da Conte", ribadisce Toninelli.

"Ma è vero che lei...?". Clamorosa "domandina maliziosa" di Myrta Merlino, Renzi di sasso: occhio alla sua faccia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.