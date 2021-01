Matteo Renzi risponde a Conte: "Italia Viva fa politica, sai chi è il vero irresponsabile?"

12 gennaio 2021 a

a

a

"Non siamo irresponsabili". Matteo Renzi risponde a botta calda a Giuseppe Conte, che aveva appena avvisato che se Italia Viva si sfilerà non nascerà nessuna nuova maggioranza con i renziani al suo interno. Di fatto, l'ennesimo antipasto della crisi di governo che salvo imprevisti arriverà in serata, quando dopo il Cdm che darà il via libera al Recovery Plan le ministre renziane Bellanova e Bonetti rassegneranno le loro (annunciatissime) dimissioni.

"Trattenere l'orgasmo". Bersani a luci rosse dalla Gruber: ecco come finirà il duello Renzi-Conte

"Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee - spiega Renzi sui suoi social -. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità". "Irresponsabile - prosegue - sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull'educazione, sull'innovazione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.