Cdm sul Recovery Plan, spunta l'ipotesi crisi pilotata: niente dimissioni di Italia Viva, ma un Conte ter

Il modo per evitare lo showdown in Aula e la conta dei "responsabili"? Una crisi lampo e anche pilotata. Stando alle prime indiscrezioni a ridosso del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte sarebbe disposto anche a sedersi al tavolo con Italia Viva per dar vita un Conte ter. Questo almeno è quanto è pronto a scommettere un "contiano" che all'Ansa rivela nuovi scenari. Salvo - è però la premessa - che le due ministre renziane Elena Bonetti e Teresa Bellanova non decidano di abbandonare il governo. Un retroscena, questo, rilanciato anche da Marco Antonellis su Affaritaliani.it e che vede il Partito democratico fare il tifo per questa mediazione.

L'ipotesi dunque è quella di 24 o 48 ore di trattativa subito dopo il Cdm sul Recovery Plan. Trattativa che porti a un patto di legislatura sancito dal rafforzamento della squadra giallorosso, con dimissioni lampo del premier e la consegna della nuova lista dei ministri. Sarà possibile? Chissà. Certo è che Matteo Renzi proprio per domani pomeriggio ha annunciato una conferenza. Forse per annunciare le dimissioni delle sue ministre.

