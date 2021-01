Marco Travaglio, "Le ritiri tu?". Schiaffo finale a Renzi: come sbatte Bellanova e Bonetti in prima pagina sul Fatto

13 gennaio 2021 a

Sul Fatto quotidiano una prima pagina brutale contro Matteo Renzi e le sue ministre. Le fibrillazioni a Palazzo Chigi per la crisi di governo imminente si trasferiscono a tempo record nella redazione del direttore Marco Travaglio (anche perché quest'ultimo è definito da molti il suggeritore occulto del premier) e l'imperativo è categorico: resistere resistere resistere, difendere Giuseppe Conte fino all'ultimo. E per farlo, c'è un solo modo: sparare a zero su Italia Viva.

Così, dopo il pizzino sul "rimpasto con gli inquisiti) di martedì ecco Teresa Bellanova ed Elena Bonetti versione gemelline di Shining. "Leritiritu?", chiede beffardo Travaglio a Renzi, a caratteri cubitali. Si parla di "farsa", visto che le annunciate dimissioni delle due ministre renziane non sono ancora arrivate (forse basterà attendere poche ore). "Conte e M5s lo incastrano - giura il Fatto spernacchiando Matteo - Se esce con noi ai chiuso". E poi si fa il tifo per i responsabili: "Da FI e Gruppo Misto pronti a subentrare". Insomma, dove ti giri ti giri: è sempre un film horror ma dai toni surreali. Alla Kubrick, appunto.

