Antonio Maria Rinaldi inchioda Matteo Renzi: "A.A.A., qualcuno glielo spieghi", che disastro sul Mes

13 gennaio 2021 a

a

a

Uno scivolone per Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva in conferenza stampa ha elencato tra i motivi delle dimissioni delle sue ministre anche il Mes. Peccato però che l'ex premier sia incappato in un errore non da poco. A farglielo notare ci ha pensato Antonio Maria Rinaldi. "A.A.A cercasi disperatamente qualche volontario che spieghi a Renzi che il Mes sanitario può essere utilizzato esclusivamente per "i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi Covid-19" e non alla sanità generale", ha cinguettato puntualissimo sulla sua pagina ufficiale.

"Un giorno scopriremo com'è andata davvero". Rinaldi: Covid e Cina, la foto del mistero | Guarda

Le parole del numero uno di Iv sono state infatti altre: "Rimane un grande problema: perché non si prende il Mes - ha detto davanti ai giornalisti -. Vuol dire più fondi per la sanità. Se siamo in emergenza significa cercare più soldi per la sanità". Sicuro? A detta di Rinaldi proprio per niente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.