Matteo Renzi, perché ha aperto la crisi di governo? In questa foto rilanciata da Dagospia, una inquietante ipotesi: solo per...

La curiosità viene rilanciata da Dagospia, che riprende un tweet di Leonardo Nicolai. Si parla della crisi di governo aperta da Matteo Renzi con la conferenza stampa del tardo pomeriggio. E si avanza un peculiare sospetto. Dago infatti scrive: "Non è che Renzi ha aperto la crisi solo perché non vuole farsi superare da Giuseppe Conte nella durata dell'incarico?". E a corredo lo screenshot di Wikipedia con i giorni trascorsi dal premier dai due leader. E si scopre che il presunto avvocato del popolo è premier da 957 giorni, mentre il fu rottamatore ha trascorso ha Palazzo Chigi in totale 1024 giorni. Insomma, al sorpasso mancano poco più di due mesi. Ne segue legittimo, e scherzoso, sospetto.

