Luigi Di Maio, proposta indecente a Forza Italia. Tajani, secco no allo "schema Ursula"

L'appello ai "costruttori europei" di Luigi Di Maio a Forza Italia viene brutalmente "rimbalzata" da Antonio Tajani, vicepresidente azzurro. Il ministro degli Esteri grillino invoca un'intesa sullo "schema Ursula", la stessa maggioranza che nel 2019 ha eletto a Strasburgo Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue anche grazie ai voti di Pd, M5s e Forza Italia. "Non servono messaggi criptici - commenta Tajani -, la sinistra dica cosa vuole fare. Sulla Von der Leyen, ricorda il forzista, il partito di Silvio Berlusconi aveva visto il coinvolgimento di Forza Italia al fianco del centrosinistra e del M5S solo perché l’ex ministra tedesca appartiene alla famiglia del Ppe "ed è stata sostenuta in modo da impedire a Timmermans di essere eletto, dopo che i socialisti avevano perso le elezioni". Una situazione, dunque, non replicabile in Italia.