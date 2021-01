Matteo Salvini e "l'uomo del Sud": ecco su chi punta la Lega per affermarsi nel Mezzogiorno

14 gennaio 2021 a

a

a

La Lega di Matteo Salvini va oltre i social e decide di puntare anche sul rapporto con i territori, in particolare al centrosud. Lì infatti sta iniziando ad aprire nuove sezioni. Per fare ciò, il segretario del partito ha affidato l'incarico a uno dei suoi parlamentari del Lazio, Francesco Zicchieri. Il leader del Carroccio, infatti, lo ha nominato "responsabile federale gestione e ampliamento sedi territoriali con delega al centrosud". Nel concreto - come analizza il Tempo - per il partito di Salvini non contano più solo i social, campo nel quale la Lega è comunque riuscita a battere tutti i competitor italiani in termini di presenze e gradimento. Ora viene fatto un balzo in avanti, direttamente nel territorio. "Bisognerà radunare gli associati, farne comunità locali, dare loro una forma partito nel territorio, accentuare la campagna di proselitismo", ha spiegato Zicchieri. E forse, come fa notare il Tempo, c'è anche il timore che sui social si venga silenziati da un momento all'altro.

"Ma vi sembra normale?". Salvini bombarda la Lamorgese: "A cosa pensa in tutto questo casino" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.