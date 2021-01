Non è l'Arena, Matteo Renzi e i motivi per creare la crisi di governo: "L'ho fatto per un motivo preciso"

17 gennaio 2021 a

"Ho avuto il coraggio che loro non hanno avuto". Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l’Arena su La7 condotto da Massimo Giletti, raccontando di un ministro del Pd, di cui non fa il nome, che lo aveva messo in guardia dalla "grande ondata di odio che mi sarebbe venuta addosso", riportando, inoltre, le varie dichiarazioni di big dei dem che attaccavano l’esecutivo per la sua ‘lentezza’.

"Abbiamo l'occasione di spendere 300 miliardi. O li spendi ora o non li spendi più e vanno spesi bene. La crisi? Se non la fai adesso butti via una occasione. Se non investiamo bene, i nostri figli e i nostri nipoti pagheranno per anni, anni e anni", ha spiegato Renzi che afferma di aver fatto la crisi per un motivo preciso: per salvare l'Italia.

