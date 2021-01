Giuseppe Conte, "a quanto stiamo?": conta in vista del voto di fiducia in Senato, risposta pesante (per il premier)

18 gennaio 2021 a

Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia della Camera dei deputati con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Tutto è andato come previsto a Montecitorio, forse addirittura meglio, dato che nelle scorse ore era filtrata un po’ di apprensione da parte di Palazzo Chigi per la conta in Aula. Anche se a spaventare è soprattutto quella che si terrà domani in Senato, dove il premier non sembra avere i numeri per strappare la maggioranza assoluta. A quanto apprende l’Adnkronos, appena uscito dall’aula di Montecitorio e prima di entrare nella sala del governo alla Camera, Conte si sarebbe informato proprio sulla ricerca dei “responsabili” che andrà avanti fino al voto di domani in Senato. “A quanto stiamo?”, avrebbe chiesto al suo segretario particolare, Andrea Benvenuti, che gli avrebbe risposto “155-156”. Ancora troppo pochi rispetto ai 161 necessari al premier, che potrebbe essere costretto ad accontentarsi della maggioranza relativa per andare avanti, sapendo però di doversi poi affidare ai voti dei renziani quando servirà la maggioranza assoluta.

Colpaccio al mercato delle vacche, 321 sì alla Camera: Conte sopra le aspettative, ma ora è terrore-Senato

