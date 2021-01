Luigi Di Maio, la "velina" passata ai giornali sul M5s spaccato: retroscena, i dubbi sulle mosse di Giuseppe Conte

19 gennaio 2021 a

I nervi sono tesi nella maggioranza. Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, in particolare, avrebbero grosse perplessità su un nuovo governo Conte. Una futura lista del premier, infatti, andrebbe a rosicchiare voti proprio a loro. L'obiettivo dei leader del Pd e del M5s, quindi, è quello di sopravvivere per altri mesi, qualunque sia la maggioranza che il premier riuscirà a portare a casa, e arrivare a fine aprile, sventando così lo scenario delle elezioni anticipate. Giuseppe Conte, come riporta il Giornale, è ben cosciente dei timori di Di Maio e Zingaretti. Tanto che nei giorni scorsi ha puntato il dito contro il ministro degli Esteri, colpevole - dicono a Palazzo Chigi - di aver veicolato ai media la "velina" secondo cui il M5s era spaccato sul sostegno a Conte. Da quel momento, il presidente del Consiglio, non a caso, ha iniziato a parlare di elezioni. Se salta tutto - è il senso dei messaggi fatti arrivare ai leader di Pd e M5s - farò di tutto per arrivare al voto anticipato e mi presenterò con la mia lista. Che, come prevedibile, andrebbe a drenare i voti proprio a dem e grillini.

