Luciana Lamorgese assente alla Camera nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte: rimpasto, già fatta fuori?

19 gennaio 2021 a

a

a

Tutte le forze politiche di maggioranza hanno dato man forte al premier Giuseppe Conte durante il discorso per la fiducia alla Camera. Accanto a lui, nei banchi del governo, c'erano quattro ministri del M5s, tre del Pd e uno di Leu. Non si è potuta non notare, però, l'assenza della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Molto irrituale. In molti si sono chiesti quale potrebbe essere stato il motivo alla base della decisione di non presentarsi a Montecitorio. Anche perché la prassi vede il capo del Viminale affiancare il premier nei discorsi importanti. Forse l'assenza è da collegare al totoministri: quando si parlava di verifica e rimpasto, quello della Lamorgese è stato uno dei primi nomi a essere messo in discussione. E insomma, il ministro dell'Interno ha voluto lasciar intendere di essere già fuori dai giochi?

"Indecente, dalla camicia nera alla mutande rosse per...": Vittorio Feltri demolisce la Polverini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.