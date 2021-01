Antonio Tajani avverte gli alleati: "Forza Italia al Quirinale ci sale da sola. Tutto può accadere"

19 gennaio 2021 a

Forza Italia frena sul voto. A differenza di Lega e Fratelli d'Italia, "Silvio Berlusconi ha detto che le elezioni sono la via maestra, ma è l’ultima via visto che c’è la pandemia". A dirlo chiaro e tondo è Antonio Tajani. Il vicepresidente azzurro, nonché braccio destro del Cavaliere, è pronto a percorrere altre strade perché - ribadisce a La Stampa - "le urne mi sembrano l’ultima ipotesi". Forza Italia ha però obiettivi comuni con Matteo Salvini e Giorgia Meloni in caso di dimissioni di Giuseppe Conte. "Noi siamo l’opposizione, vedremo se Conte avrà i numeri al Senato, poi valuteremo. Se non li ha deve andare al Colle a dimettersi e chissà come va a finire. Noi abbiamo avanzato l’ipotesi di un governo di centrodestra". Insomma - è il suo ragionamento - "al Quirinale tutto può succedere".

Video su questo argomento "Bisogna voltare pagina, l'opposizione è stata fondamentale". Conte ammicca al centrodestra: ufficiale, teme la disfatta al Senato?

Una cosa sembra certa: "Ogni forza andrà da sola al Colle". Niente divisioni, tiene a precisare, "ma non siamo un partito unico, è una linea condivisa". Ognuno infatti ha la propria identità. Con Forza Italia - è l'idea del vicepresidente - "come anima di un centrodestra europeista, indispensabile per governare, per l’immagine e la credibilità internazionale". E per questo a chi gli chiede se sia diventato salviniano, subito nega: "La mia storia parla da sola, sono sempre stato di Forza Italia: europeista, cattolico, liberale, garantista e vice presidente del Ppe dal 2002. Non occhieggio nè da una parte nè dall’altra, non ci possono essere dubbi sulla mia posizione culturale e storica".

