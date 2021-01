Maria Elena Boschi e lo sfregio a Giuseppe Conte: "Quel gesto, mentre il premier parlava", testimonianza dalla Camera

19 gennaio 2021 a

Dettagli della vigilia. Dettagli che la dicono lunghissima colti ieri, lunedì 18 gennaio, nel corso del voto di fiducia alla Camera, poi incassata da Giuseppe Conte. Un dettaglio su cui punta i riflettori Il Giorno. La protagonista è Maria Elena Boschi, la renziana di ferro, deputata, esponente di spicco di quella Italia Viva che ha aperto questa crisi di governo e che ora rischia seriamente di trovarsi fuori dai giochi (Pd, M5s e Conte contrari a qualsiasi tipo di collaborazione con Renzi, le aperture in tal senso arrivano solo da Pier Ferdinando Casini). Dunque, eccoci al dettaglio riportato dal Giorno: la Boschi "ha ascoltato tutto l'intervento del premier digitando in continuazione messaggini sul proprio cellulare", riferiscono. Probabilmente una mossa voluta. Mossa per dimostrare tutto il disinteresse e distacco da Giuseppe Conte. E la battaglia continua.

