Forza Italia, "due assenze strategiche al Senato": Andrea Causin e Maria Carmela Minuto, un salvagente per Conte?

Fiato sospeso al Senato, dove si rincorrono le indiscrezioni. In mattinata infatti si era appreso che tre senatori di Forza Italia avrebbero potuto votare la fiducia a Giuseppe Conte, tanto che il Pd si diceva speranzoso che l'operazione andasse a buon fine. Dunque, erano trapelati i nomi dei frontisti: Andrea Causin, Maria Carmela Minuto e Salvatore Sciascia. Fonti azzurri a Rai News avevano anche aggiunto di non riuscire a raggiungere al telefono la Minuto. Nel pomeriggio, si è poi appreso che lo scenario sarebbe lievemente mutato. Si apprende infatti che la Minuto e Causin non sono ancora arrivati al Senato: invece di votare a favore, come ha deciso alla vigilia alla Camera Renata Polverini, sceglierebbero l'assenza strategica. Sciascia, infine, è assente perché malato: le conferme sono arrivate da Forza Italia.

