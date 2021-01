Matteo Salvini intercettato da Enrico Mentana: “Sapete perché fanno uscire queste notizie?”, terremoto a Palazzo Chigi

19 gennaio 2021 a

“Se continuano a far uscire notizie false, vuol dire che sono preoccupati”. Matteo Salvini ha fotografato in poche parole la situazione di Palazzo Chigi, dove Giuseppe Conte sembra non avere i numeri necessari a ottenere la maggioranza assoluta al Senato. Intercettato dai microfoni di La7 durante lo speciale di Enrico Mentana dedicato alla crisi di governo, il segretario della Lega ha sottolineato che “la mia preoccupazione è rivolta alle famiglie, agli imprenditori e ai lavoratori italiani, non ai numeri di Conte. Tanto fra qualche ora vedremo quanti ne ha. Perché il centrodestra sta facendo tante riunioni? Servono anche a coordinare il lavoro delle Regioni, visto che c’è il problema dei vaccini che non arrivano e delle scuole che qualcuno vuole aprire mettendo a rischio la salute degli studenti”. Insomma a Salvini interessa la “vita reale” al di là dei numeri del premier, che molto probabilmente è avviato verso una maggioranza relativa in Senato che lo renderebbe ancora più debole.

