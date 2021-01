Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi e nel portafogli: raddoppiate le donazioni del 2 per mille

21 gennaio 2021 a

a

a

Non cresce solo nei sondaggi, ma anche nel portafogli: Fratelli d'Italia è un partito in ascesa, ormai inarrestabile, e non solo dal punto di vista dei consensi. Come fa notare il Tempo, infatti, la creatura di Giorgia Meloni ha raddoppiato in un anno le entrate del due per mille. Una bella soddisfazione per la leader, premiata in tutti i sensi dagli elettori. Attraverso il due per mille, sono arrivati ai partiti ben 18,913 milioni di euro donati da 1,371 milioni di contribuenti. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Economia relativi al due per mille dell'Irpef sui redditi 2019. Il primo in classifica è il Pd di Nicola Zingaretti, con 7,428 milioni di contributi (in diminuzione rispetto agli 8,437 dell'anno scorso); al secondo posto c'è la Lega di Matteo Salvini, cui sono arrivati 2,358 milioni di euro (contro i 3,091 milioni dell'anno precedente); e poi c'è FdI, con 2,196 milioni (in crescita rispetto ai contributi dell'anno precedente, 1,168 milioni). Come si può notare, quindi, il partito della Meloni è l'unico che cresce in donazioni rispetto all'anno scorso, arrivando addirittura a raddoppiarle.

"Chi schifa la gente comune". Andrea Scanzi la insulta e Giorgia Meloni lo umilia: pesci in faccia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.