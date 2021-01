Anna Carmela Minuto smentisce le indiscrezioni: "Non lascio Forza Italia. L'altro giorno ho bloccato il cellulare"

21 gennaio 2021 a

No, Anna Carmela Minuto non lascia Forza Italia. Su di lei nel giorno della fiducia al Senato si era detto di tutto, sembrava non rispondesse al telefono, dunque quella che è stata definita una "assenza strategica" nel giorno del voto sul destino di Giuseppe Conte. Sembrava pronta a cambiare casacca. Invece no. Lo dice in un'intervista ad Affari Italiani, in cui spiega: "Si sono fatte mille illazioni sul mio conto, tutte prive di fondamento. Nella mia vita amo da sempre parlare con i fatti. Ho trovato opportuno bloccare il cellulare per evitare commenti fuori luogo. Ho votato contro la fiducia al governo Conte e così continuerò a fare restando alll'interno del Centrodestra", taglia corto, fornendo anche una spiegazione al fatto che nel giorno della fiducia era irraggiungibile al cellulare. Insomma, un duro colpo per Giuseppe Conte: la Minuto non cambia casacca e resta con gli azzurri. E i margini per ottenere una maggioranza solida, per il presunto avvocato del popolo, si fanno sempre più ridotti.

