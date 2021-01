PiazzaPulita, sondaggio Index Research: balzo del M5s dopo la crisi aperta da Matteo Renzi

22 gennaio 2021 a

Lo strappo al governo non paga Matteo Renzi. La decisione di Italia Viva di ritirare le ministre e Ivan Scalfarotto ha causato un'altra battuta d'arresto nei sondaggi. L'ultimo, quello realizzato da Index Research per PiazzaPulita, vede il partito del rottamatore calare a favore degli ex alleati del Movimento 5 Stelle. Se infatti Renzi in una settimana perde lo 0,6 per cento, i grillini guadagnano un +0,4. Italia Viva scivola così al 2,9 per cento, mentre la forza politica di Vito Crimi raggiunge il 15 per cento. Complice, forse, il silenzio pentastellato. Alla Camera e al Senato i Cinque Stelle si sono limitati al voto, senza alimentare polemiche e avanzare accuse.

Subisce una contrazione anche la Lega che passa dal 23,7 al 23,2. Stessa sorte tocca a Silvio Berlusconi. Forza Italia scende e tocca quota 6,5 (-0,3). Crescono invece sia Fratelli d'Italia che il Partito democratico. La prima registra un +0,1 (17 per cento), il secondo un +0,3 (19,5). Va altrettanto bene a Carlo Calenda che vede Azione crescere del +0,1 per cento e si ferma al 3,8.

