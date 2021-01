Maria Elena Boschi lascia Italia Viva? Indiscreto del senatore sotto anonimato: "Si sta prodigando molto..."

24 gennaio 2021 a

E se fosse Maria Elena Boschi a lasciare Matteo Renzi? Una indiscrezione clamorosa, rilanciata dal Fatto quotidiano e dal Giornale. Al limite della fantapolitica, certo, ma c'è chi in Parlamento non esclude questa ipotesi, che segnerebbe di fatto la morte in culla di Italia Viva.

"Immagino il dolore". Adesso ingoiatevi Di Battista: una Boschi al curaro contro un Pd pronto a tutto per la poltrona

A gettare l'amo è stato Marco Lillo sul Fatto, qualche giorno fa. Nella guerra di nervi tra Renzi e Giuseppe Conte, è saltato fuori "lo scacco alla Regina". Maria Elena, ovviamente. Uno scippo politico ma soprattutto psicologico, "un colpo al cuore" del nemico. "È come rubare la bandiera, un simbolo identificativo della squadra. Nei gruppi ultrà quando accade ci si scioglie", spiega Ivo Germano al Giornale. E un senatore grillino ortodosso conferma dietro anonimato: "Non mi metta nei guai. Le confesso però una cosa: non ne sarei del tutto sorpreso. Nella storia del nostro Paese una figliastra che accoltella il padre non è nulla di nuovo". "La Boschi e Rosato - assicura - si stanno prodigando molto per ricucire e quando si parlava di rimpasto erano arrivati ad un palmo dall’ottenere due ministeri".

