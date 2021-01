Silvio Berlusconi, "ma Giuseppe Conte come si permette?". Retroscena: la rabbia dopo la telefonata del premier

25 gennaio 2021 a

"Ma come si permette?". Silvio Berlusconi sbotta coi suoi dopo l'ennesimo, spudorato tentativo di Giuseppe Conte di rubare parlamentari a Forza Italia per arrivare con una maggioranza un po' più solida alla data cruciale di giovedì, quando al Senato si voterà la relazione sulla riforma della giustizia del ministro grillino Alfonso Bonafede. Per il premier è una corsa contro il tempo, e in caso di assenza di nuovi responsabili (scenario molto probabile) c'è chi dice che potrebbe accorciare la crisi e salire al Colle per dimettersi. Se sarà poi Conte-Ter o meno, lo deciderà il presidente Sergio Mattarella



Il retroscena di Repubblica descrive in ogni caso un Cav più che irritato. Al telefono dalla Provenza coi parlamentari che lo chiamavano, l'ex premier avrebbe ripetuto lo stesso concetto: "Ma Conte come si permette a far contattare i nostri uno per uno?". L'ultima telefonata indigesta partita dagli emissari del premier è quella arrivata a Felice D'Ettore, deputato e collega docente universitario dell'avvocato Conte a Firenze, spiega sempre Repubblica.

