Sondaggio Mentana, "balzo della Lega": crisi di governo? Gode solo Salvini, Pd non pervenuto

25 gennaio 2021 a

a

a

Come in ogni lunedì che si rispetti non può mancare il sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7. Stavolta però Enrico Mentana non si è limitato alle intenzioni di voto, ma si è dedicato anche al mondo in cui gli italiani risolverebbero la crisi di governo. La prima notizia è che il 43% preferirebbe che Giuseppe Conte andasse avanti anche in minoranza, negoziando ogni ciascun decreto o legge separatamente, mentre il 36% preferirebbe le dimissioni del premier e l’apertura formale della crisi, cosa che avverrà ufficialmente domani mattina. In caso di elezioni, il 29% degli intervistati tiferebbe per un governo di centrodestra, mentre il 27% di centrosinistra con il M5s: c’è poi un consistente 20% che vorrebbe un governo di larghe intese, mentre il 24% non si è espresso. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, da sottolineare il balzo della Lega, che in una sola settimana ha recuperato parecchio terreno salendo al 23,5% (+1,2): profondo rosso, invece, per il Pd che scende al 19,6% (-0,5) e si deve sempre guardare le spalle da Fdi, che è stabile al 16,3%. Come lo sono il M5s al 15,5% e Fi al 6,3%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.