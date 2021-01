Matteo Renzi, l'indiscrezione che spiega molte cose: "Sotto a che nome ha salvato sul telefonino il numero di Conte"

27 gennaio 2021 a

Nelle ultime ore, il tam-tam di agenzie stampa e fonti parlamentari, nel bel mezzo della crisi di governo e poco prima dell'aprirsi delle consultazioni al Quirinale, riferivano di un "contatto" telefonico tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Ma non ci sarebbe niente di vero. A smentire il "contatto" ci pensa Marco Antonellis su Affari Italiani.

"A quanto siamo in grado di rivelare, dai whatsapp del leader di Italia Viva l'ultimo contatto registrato con il professor Conte risale al 6 gennaio: oggetto del messaggio del prof era il Recovery Plan e le osservazioni di Italia Viva accolte che lo andavano a modificare. Poi il silenzio assoluto tra i due", si legge su Affari. Insomma, nessun margine per una tregua e, in base a questo lunghissimo "silenzio stampa", probabilmente pochi margini anche per ricucire.

Ma l'aneddoto dei whatsapp snocciolato dal sito aggiunge una nota di colore, che riguarda proprio quel "professor Conte". Sarebbe questa, infatti, la dicitura sotto alla quale Renzi avrebbe salvato sul proprio smartphone il contatto del presunto avvocato del popolo. La diffidenza tra i due, vien da dire, si coglie addirittura dalle rubriche telefoniche.

Nel frattempo, si attende il via alle consultazioni, che nella giornata di oggi, mercoledì 27 gennaio, vedranno ascendere al Quirinale i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. La direzione del Pd, in agenda sempre per oggi, è stata spostata alle 16. Italia Viva e Matteo Renzi sono attesi al Quirinale per il pomeriggio di domani. Le consultazioni si spalmeranno fino a venerdì.

